Πιστεύει το iPhone σου στην μετενσάρκωση;

Έναν μήνα σχεδόν μετά από τον εορτασμό της “Ημέρας της Γης” η Apple δημοσιεύσει ένα νέο βίντεο στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.

Στο βίντεο με τίτλο “Earth Day 2017 — Does my iPhone believe in reincarnation?” πρωταγωνιστεί ο Liam, η ρομποτική μονάδα ανακύκλωσης της Apple η οποία αποσυναρμολογεί τα iPhone και διαχωρίζει τα “πολύτιμα” εξαρτήματά τους, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους στην παραγωγική διαδικασία νέων μοντέλων iPhone:

Lisa Jackson, Apple’s lead on Environment work, and our recycling robot Liam will make you believe. Lisa and her team explain it all, while Liam disassembles your iPhone 6 so those parts can find new life.

via Macuser

