Η Κινεζική έκδοση του EDN (Economic Daily News) μεταφέρει πληροφορίες από συνομιλία με πηγές μέσα από την TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), επιβεβαιώνοντας αυτό που ευχόμαστε εδώ και καιρό: Το iPhone 8 (ή iPhone X) θα έχει το Touch ID ενσωματωμένο στην οθόνη!

Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε σε τεχνολογικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Ταϊπέι (TSMC 2017 NA Technology Symposium) όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε η ύπαρξη αισθητήρων υπέρυθρων που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα της φωτογραφικής μηχανής της συσκευής ενεργοποιώντας τις AR (Augmented Reality) λειτουργίες του “επετειακού” iPhone 8.

Διαβάστε επίσης:

iPhone 8 με “επαναστατικό” dual-camera module και υποστήριξη 3D Depth Mapping

Το επερχόμενο “iPhone 8” με την από-άκρη-σε-άκρη OLED οθόνη θα διαθέτει και ένα “επαναστατικό” dual-camera module με υποστήριξη 3D λειτουργιών, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities. Το νέο αυτό σύστημα της κάμερας θα κάνει χρήση των τεχνολογιών της PrimeSense, της εταιρείας που η Apple εξαγόρασε το 2013, με πιθανές εφαρμογές σε AR/VR apps αλλά και στον σαρωτή ίριδας που φημολογείται πως θα ενσωματώνει το νέο iPhone 8

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 8, iPhone X