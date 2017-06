Αυτό είναι το νέο, εντυπωσιακό Skype που θυμίζει…Snapchat

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 6 χρόνια από τότε που η Microsoft εξαγόρασε τη δημοφιλή υπηρεσία Skype για να δούμε επιτέλους μια ριζική αλλαγή στην εμφάνιση της. Ομολογουμένως, υπήρξαν κάποιες σχεδιαστικές αλλαγές και έγιναν προσθήκες σημαντικών λειτουργιών, αλλά όπως παραδέχεται η ίδια η εταιρεία, τώρα έφτασε ο καιρός να δούμε την επόμενη γενιά του Skype.

Το νέο Skype, λοιπόν, δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τη νέα εμφάνιση του, αλλά για πρώτη φορά έρχεται στο προσκήνιο η κάμερα με τη λειτουργία Capture, η οποία θα λέγαμε ότι μας θυμίζει αρκετά το — με αντιγράφουν από παντού — Snapchat. Από το Capture ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στην κάμερα της συσκευής του για να τραβήξει και να στείλει μια φωτογραφία ή να κρατήσει πατημένο το κουμπί για video. Φυσικά, προσφέρονται στη συνέχεια οι επιλογές για προσθήκη stickers, κειμένου κλπ.

Μια άλλη νέα λειτουργία είναι το Highlights που επιτρέπει στον χρήστη να ανεβάσει φωτογραφίες και videos που θα μπορούν να δουν οι φίλοι του, αλλά και να αντιδράσουν με emojis, μηνύματα κλπ. Κάτι σαν τα stories των Snapchat, Instagram και Facebook δηλαδή…

Στις κλασικές λειτουργίες Find και Chat, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση μέσα στη συνομιλία ή να βρει links από YouTube, εικόνες από το Giphy κλπ. για να τα προσθέσει στο μήνυμα του. Ακόμη, κατά τη διάρκεια των κλήσεων έχει τη δυνατότητα να αντιδρά με emoticons, να προσκαλέι νέες επαφές μέσα στη συζήτηση με drag-and-drop κλπ.

via techgear

