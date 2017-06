Λιγότερες από 9 ώρες απομένουν για την έναρξη του φετινού WWDC, το keynote του οποίου θα μεταδοθεί μέσω LIVE streaming, στις 20:00.

Ας δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να παρακολουθήσουμε ζωντανά τα όσα ανακοινώσει η Apple για το μέλλον των λειτουργικών της συστημάτων iOS 11, MacOS 10.13, των watchOS, tvOS αλλά και να ενημερωθούμε για τις νέες αναβαθμίσεις που αναμένονται στο οικοσύστημα εφαρμογών και υπηρεσιών της Apple.



Παρακολουθήστε το event της Apple μέσω Mac

Ανοίξτε το Safari στο Mac.

Επισκεφτείτε την σελίδα https://www.apple.com/apple-events/june-2017/

Ελάχιστες απαιτήσεις σε Mac: Safari 6.0.5 ,OS X 10.8.5.

Παρακολουθήστε το event της Apple μέσω iPhone, iPod touch ή iPad

Ανοίξτε το Safari στο iPhone, iPod touch ή iPad.

Επισκεφτείτε την σελίδα https://www.apple.com/apple-events/june-2017/

Ελάχιστες απαιτήσεις σε iPhone, iPod touch ή iPad: iOS 7.0

Παρακολουθήστε το event της Apple μέσω Apple TV

Εκκινήστε την εφαρμογή Apple Events στο Apple TV.

Ελάχιστες απαιτήσεις σε Apple TV: Apple TV 2ης ή 3ης γενιάς με iOS 6.2 ή Apple TV 4ης γενιάς

Παρακολουθήστε το event της Apple μέσω PC

Ανοίξτε το Microsoft Edge

Επισκεφτείτε την σελίδα https://www.apple.com/apple-events/june-2017/

Ελάχιστες απαιτήσεις σε PC: Microsoft Edge σε Windows 10

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iOS 11, WWDC 2017