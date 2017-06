Μετά τον κορυφαίο -έξυπνο- φορτιστή αυτοκινήτου για smartphones/tablets που μπορεί να αποκτήσει κάποιος χρήστης (βλ. Zus Smart Car Charger), η Nonda επιστρέφει με ένα ακόμη gadget για όλους όσους χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για την μετακίνηση τους. Το ZUS Smart Tire Safety Monitor.

Το ZUS Smart Tire Safety Monitor είναι έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της πίεσης/θερμοκρασίας ελαστικών του αυτοκινήτου, το οποίο αποτελείται από 4 αισθητήρες πίεσης/θερμοκρασίας που αντικαθιστούν τις κλασικές βαλβίδες των ελαστικών. Οι αισθητήρες αποστέλουν σήμα στην κεντρική μονάδα η οποία έχει μέγεθος σπιρτόκουτου και συνδέεται με την παροχή ρεύματος του αυτοκινήτου και αυτή με τη σειρά της στέλνει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα στο smartphone του χρήστη.

Ο χρήστης, μέσω της εφαρμογής της Nonda, ενημερώνεται άμεσα, με μια μόλις ματιά, για την κατάσταση των ελαστικών του αυτοκινήτου του και, το σημαντικότερο, ειδοποιείται σε πραγματικό χρόνο με push-notifications στην περίπτωση που κάποιος από τους 4 αισθητήρες εντοπίσει μείωση της πίεσης του ελαστικού στον οποίο έχει τοποθετηθεί.

Αν δεν σας ενδιαφέρει η ασφάλεια σας – η δικιά σας αλλά και όσων είναι συνεπιβάτες στο όχημα σας – ίσως να σας ενδιαφέρει η εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμου:

Όντας κάτοχος του Zus Smart Car Charger και δηλώνοντας απολύτως ικανοποιημένος από την ποιότητα του προϊόντος και της παρεχόμενης υπηρεσίας, δε μπορώ παρά να προτείνω σε όλους εσάς τους χρήστες iPhone / κατόχους αυτοκινήτου να ρίξετε μια ματιά στην νέα πρόταση της Nonda και να στηρίξετε το project της με προ-παραγγελία στο Indiegogo ($97).

