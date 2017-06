Η Apple προχώρησε σε μία μεγάλη αναβάθμιση της σουίτας iWork (Numbers, Pages, Keynote) σε iOS και Mac με την προσθήκη μιας βιβλιοθήκης 500 και πλέον επαγγελματικά σχεδιασμένων σχημάτων, νέες επιλογές αυτόματης διόρθωσης και αντικατάστασης κειμένου και άλλες λειτουργίες.

Αναλυτικά:

Pages

Εμπλουτίστε τα έγγραφα σας χάρη σε μια βιβλιοθήκη 500 και πλέον επαγγελματικά σχεδιασμένων σχημάτων

Απαντήστε σε σχόλια και συμμετάσχετε σε συζητήσεις με νήματα

Προσθέστε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου για να ρέει εύκολα το κείμενο από ένα σημείο σε άλλο

Νέες επιλογές αυτόματης διόρθωσης και αντικατάστασης κειμένου για εξοικονόμηση χρόνου κατά την πληκτρολόγηση

Νέα προβολή μικρογραφιών σελίδων που επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση στο έγγραφο

Εξαγωγή εγγράφων ως βιβλίων ePub σταθερής διάταξης

Αλλαγή περιθωρίων, κεφαλίδων, υποσέλιδων και μεγέθους χαρτιού κατά τη συνεργασία



Numbers

Εμπλουτίστε τα υπολογιστικά φύλλα σας χάρη σε μια βιβλιοθήκη 500 και πλέον επαγγελματικά σχεδιασμένων σχημάτων

Απαντήστε σε σχόλια και συμμετάσχετε σε συζητήσεις με νήματα

Υποστήριξη για προεπισκόπηση εκτύπωσης σε συνεργατικά υπολογιστικά φύλλα

Νέες επιλογές αυτόματης διόρθωσης και αντικατάστασης κειμένου για εξοικονόμηση χρόνου κατά την πληκτρολόγηση

Η δυνατότητα «Εισαγωγή αξίας μετοχής» και οι συναρτήσεις STOCK και CURRENCY επιστρέφουν δεδομένα από το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας

Keynote

Εμπλουτίστε τις παρουσιάσεις σας χάρη σε μια βιβλιοθήκη 500 και πλέον επαγγελματικά σχεδιασμένων σχημάτων

Εύκολη αναδιάταξη σλάιντ χάρη στη νέα προβολή Μονταζιέρας

Επεξεργασία σημειώσεων παρουσιαστή κατά την προβολή σλάιντ

Απαντήστε σε σχόλια και συμμετάσχετε σε συζητήσεις με νήματα

Νέες επιλογές αυτόματης διόρθωσης και αντικατάστασης κειμένου για εξοικονόμηση χρόνου κατά την πληκτρολόγηση

Βελτιωμένη υποστήριξη για τα Εβραϊκά και τα Αραβικά

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis