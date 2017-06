Η ΕΕΤΤ ενημερώνει τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας ότι από σήμερα, 15 Ιουνίου 2017, καταργούνται οριστικά οι χρεώσεις περιαγωγής για κλήσεις, αποστολή και λήψη μηνυμάτων (sms), καθώς και χρήση δεδομένων εντός των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης στο Λιχτενστάιν, στην Ισλανδία και στη Νορβηγία.

Η ρύθμιση αφορά τους κατόχους συμβολαίου και καρτοκινητής. Πλέον οι χρεώσεις για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ θα είναι αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα ανάλογα με το οικονομικό πρόγραμμα του συνδρομητή ωστόσο οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση πολιτικής ορθής χρήσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για κλήσεις ή/και αποστολές sms από Ελλάδα στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρεώσεις θα επιβάλλονται ανάλογα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ή το οικονομικό πακέτο του συνδρομητή.

Η υποχρέωση στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, με την ονομασία «Roaming Like At Home – RLAH», επιβάλλεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Kανονισμού για πλήρη κατάργηση των χρεώσεων διεθνούς περιαγωγής εντός της ΕΕ.

Η ΕΕΤΤ ελέγχει τη συμμόρφωση των εταιριών κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά διεθνούς περιαγωγής σε συνεργασία με το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

