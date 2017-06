O mod nsxbass του iPhoneHellas forum μας ενημερώνει για μια εξωπραγματική προσφορά της Aramex και της υπηρεσίας της Shop and Ship:

Η γνωστή Aramex, η εταιρεία που μας βοηθάει να προμηθευτούμε διάφορα προϊόντα που δεν έρχονται στην χώρα μας από τους επίσημους εμπόρους, έρχεται με μία προσφορά που είναι δύσκολο να προσπεράσεις. Η υπηρεσία Shop and Ship της Aramex αποτελεί μία συνδρομητική υπηρεσία μέσω της οποίας έχουμε μία διεύθυνση σε σχεδόν ΚΑΘΕ χώρα του κόσμου και έτσι όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι που για τον οποιοδήποτε λόγο ο πωλητής δεν το στέλνει στην Ελλάδα, βάζουμε την αντίστοιχη διεύθυνσή μας στη χώρα του πωλητή. Στη συνέχεια, το δέμα μας φτάνει στην ταχυδρομική θυρίδα της Aramex στη συγκεκριμένη χώρα η οποία και αναλαμβάνει να μας το αποστείλει στην Ελλάδα με ένα κόστος ανάλογα με το προϊόν και το βάρος του. Η υπηρεσία αυτή υπό κανονικές συνθήκες στοιχίζει $45 για τη συνδρομή εφ όρου ζωής. Μέχρι της 20 Ιουνίου, για τους πελάτες από Ελλάδα και ΜΟΝΟ αν πληρώσετε τη συνδρομή μέσω Paypal, η συνδρομή αυτή από $45 γίνεται ΜΟΝΟ $1 (ΕΝΑ δολάριο).

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι:

Είσοδος στο www.shopandship.com

Εγγραφή

Επιλογή τρόπου πληρωμής μέσω Paypal

Χρήση του κουπονιού SNS1JUNE

Σχολιασμός στο forum

