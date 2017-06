Προσφορών συνέχεια με τη Vodafone να προσφέρει 1GB δωρεάν κάθε Σάββατο & κάθε Κυριακή μέχρι τις 16/7 από τις 11:00 έως τις 18:00

Πώς;

Στείλε Ν στο 1339 (Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές συμβολαίου και καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες & Επαγγελματίες.)

Επιπλέον, αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις καλοκαιρινά δώρα:

250 διπλά εισιτήρια Blue Star Ferries με επιστροφή για Σύρο, Πάρο, Μύκονο

100 summer kits για την παραλία

3 πακέτα 2 διανυκτερεύσεων στο Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort με δωρεάν μεταφορά από την Luxury Concierge Exclusive Services για 2 άτομα.



Όροι και Προϋποθέσεις

Μέσω της προσφοράς, o συνδρομητής Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος Vodafone ενεργοποιεί πακέτο Mobile Internet 1GB για δωρεάν χρήση Internet, 1GB κάθε Σάββατο & 1GB κάθε Κυριακή, 11.00 π.μ – 18.00μ.μ για πέντε (5) συνεχόμενα Σαββατοκύριακα από 17/6 έως και 16/7

Η προσφορά ισχύει για τους συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες & Επαγγελματίες & για ενεργοποιήσεις στο χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου 2017 έως και 16 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:59.

Η προσφορά ενεργοποιείται με αποστολή δωρεάν SMS της λέξης “Ν” στο 1339 για όλους τους συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες & Επαγγελματίες

Επιτρέπεται μόνο μία ενεργοποίηση της προσφοράς ανά συνδρομητή και η χρήση ισχύει για όλα τα Σαββατοκύριακα

Από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για όλη τη διάρκεια της προσφοράς, προτεραιότητα στην κατανάλωση έχουν τα MB’s που παρέχονται από την προσφορά έναντι των ενσωματωμένων ΜΒ ή πακέτο στο βασικό πρόγραμμα χρήσης

Για τους συνδρομητές συμβολαίου η χρήση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέσω της υπηρεσίας Vodafone Έλεγχος Χρήσης, οι συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες & Επαγγελματίες θα λάβουν ενημερωτικό SMS όταν φτάσουν στο 80% και 100% της κατανάλωσης του 1GB ανά ημέρα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά και με το διαγωνισμό δες εδώ

