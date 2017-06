[Δ.Τ.]

Η AirHelp, η νούμερο ένα εταιρεία παγκοσμίως που φροντίζει για την αποζημίωση καθυστέρησης πτήσεων, εγκαινίασε σήμερα την πρώτη, σε διεθνές επίπεδο, εφαρμογή Boarding Pass Scanner, η οποία αυτοματοποιεί και αναλαμβάνει την ταλαιπωρία της διαδικασίας αποζημίωσης για τους επιβάτες, που έχουν υποστεί καθυστέρηση ή ακύρωση της πτήσης τους.

Η εφαρμογή Boarding Pass Scanner θα δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να ελέγχουν την αποζημίωση που θα έχουν λόγω καθυστέρησης της πτήσης τους απευθείας από την πύλη επιβίβασης και θα τους επιτρέπει άμεσα να προβαίνουν σε αξίωση της αποζημίωσης που τους αναλογεί. Για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα λειτουργία, το μόνο που έχουν να κάνουν οι επιβάτες είναι να σκανάρουν το barcode που βρίσκεται πάνω στην κάρτα επιβίβασης με την ενσωματωμένη κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου.

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη έρχεται ως μια νέα προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα δωρεάν εφαρμογή AirHelp, η οποία αποτελεί την περισσότερο κατεβασμένη και διαδεδομένη παγκοσμίως εφαρμογή για αποζημιώσεις λόγω καθυστέρησης πτήσεων. Όχι μόνο παρέχει στους επιβάτες ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το αίτημα τους για αποζημίωση, αλλά η εφαρμογή Boarding Pass Scanner επιτρέπει επίσης στους επιβάτες να προσθέτουν περισσότερες από μία κάρτες επιβίβασης ταυτόχρονα, διατηρώντας τις οργανωμένες και αρχειοθετημένες – η εφαρμογή είναι ιδανική για οικογένειες και για όσους ταξιδεύουν σε ομάδες. Λειτουργεί άψογα με το υπόλοιπο κομμάτι της εφαρμογής AirHelp, η οποία προσφέρει, επίσης, στους επιβάτες δωρεάν συμβουλές για τα δικαιώματα των καταναλωτών, σε περίπτωση που η πτήση τους καθυστερήσει, ακυρωθεί ή υπάρξει overbooking.

Αυτή η λειτουργία αποτελεί για την εταιρία τη δεύτερη καινοτομία «τεχνολογίας ταξιδιών», η οποία φέρνει την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η βιομηχανία που σχετίζεται με αποζημιώσεις. Νωρίτερα φέτος, η AirHelp παρουσίασε το Herman, τον πρώτο δικηγόρο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για να βοηθήσει στη διαδικασία διεκδίκησης αξιώσεων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ακρίβεια.

Σχολιάζοντας την ανάπτυξη του AirHelp app, η Χρύσα Πομόνη, Country Manager για Ελλάδα της AirHelp, δήλωσε:

‘’Οι τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η εφαρμογή Boarding Pass Scanner και ο Herman, είναι όλα τα αναγκαία βήματα που θα κάνουν τη διαδικασία αποζημίωσης εύκολη και κατανοητή τόσο για τον καταναλωτή όσο και για εμάς που ανήκουμε στην οικογένεια της AirHelp, με στόχο να έρθουμε στην ευχάριστη θέση να γιορτάσουμε την έναρξη αυτής της λειτουργίας.»

AirHelp – Τιμή: Δωρεάν



