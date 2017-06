Με αφορμή την επερχόμενη επέτειο 10 ετών από την κυκλοφορία του iPhone 1ης γενιάς (29 Ιουνίου 2007) η WSJ δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον σχεδιάγραμμα στο οποίο αντιπαρατίθενται οι συνολικές πωλήσεις της συσκευής της Apple με άλλα δημοφιλή προϊόντα τα οποία έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα, το καθένα στην κατηγορία του (βλ. Sony Playstation, κούκλα Barbie, αναπτήρας Zippo, Sony Walkman) καθώς και ο χρόνος που απαιτήθηκε για να επιτευχθούν οι εκάστοτε πωλήσεις. Για παράδειγμα, η Barbie έφτασε τα 1 δις πωλήσεις σε σχεδόν 60 χρόνια, ο αναπτήρας Zippo άγγιξε τα 600 εκατ. πωλήσεις μετά από 80+ χρόνια και το iPhone έφτασε τα 1.2 δις πωλήσεις σε μόλις 10 χρόνια:

Στο ίδιο άρθρο έχουμε και ακόμη μία πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση, αυτή της εταιρείας (πριν την κυκλοφορία του iPhone) με την Apple του σήμερα:

