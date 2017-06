Ο Scott Forstall, πρώην SVP (senior vice president) του iOS, συμμετέχει μαζί με τους Nitin Ganatra, Hugo Fiennes και Scott Herz (iPhone engineers), σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στο Computer History Museum σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στην σχεδίαση και ανάπτυξη του iPhone.

Παρακολουθείστε το βίντεο που ακολουθεί (μετά το 1:07:00) και θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ανέκδοτες ιστορίες σχετικά με την γένεση του ιστορικού smartphone της Apple:

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis