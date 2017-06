Έχετε την εντύπωση πως παλαιότερα είχατε περισσότερο διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο στο iPhone σας, έχοντας εγκατεστημένες τις ίδιες εφαρμογές; Βλέπετε πως μήνα με τον μήνα τα διαθέσιμα GB της συσκευής μειώνονται ενώ δεν αποθηκεύετε φωτογραφίες ή βίντεο στο iPhone σας;

Ναι. Δεν είστε παρανοϊκός. Η πρόσφατη έρευνα της Sensor Tower αναδεικνύει το πρόβλημα που περιγράφουμε παραπάνω παραθέτοντας σοκαριστικά στοιχεία:

Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος που καταλαμβάνουν οι 10 δημοφιλέστερες εφαρμογές του iPhone (Facebook, Uber, Gmail, Snapchat, Spotify, Messenger, Google Maps, YouTube, Instagram και Netflix) έχει αυξηθεί κατά 1100% από τον Μάιο του 2013, φτάνοντας τα 1.9GB από τα 164ΜΒ!

Το Snapchat συγκεκριμένα σπάει κάθε ρεκόρ στην έρευνα της Sensor Tower καθώς το μέγεθος της εφαρμογής αυξήθηκε κατά 51 φορές (!) μέσα σε 4 χρόνια:

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε πως το iOS 11 διαθέτει μία νέα λειτουργία αυτόματης απεγκατάστασης εφαρμογών που δε χρησιμοποιούνται συχνά, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

