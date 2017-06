Αναμενόμενη η κίνηση της SEGA να φέρει τα παλιά αγαπημένα παιχνίδια των κονσολών της στις φορητές συσκευές, αλλά σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα τα διέθετε εντελώς δωρεάν! Σε αντίθεση, λοιπόν, με την Capcom που κυκλοφόρησε μερικούς τίτλους της επί πληρωμή και με μεγάλη επιτυχία (βλ. Commando, 1942 και Ghosts ‘n’ Goblins), η SEGA ανακοίνωσε ότι οι τίτλοι της συλλογής SEGA Forever θα είναι διαθέσιμοι δωρεάν για συσκευές iOS και Android.

Η αρχή γίνεται με πέντε παιχνίδια, τα Sonic the Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone, Kid Chameleon και Altered Beast, αλλά αναμένονται περισσότερα στο κοντινό μέλλον με τις προσθήκες να γίνονται κάθε δύο εβδομάδες! Σε όλα εμφανίζονται κατά διαστήματα διαφημίσεις (γι’ αυτό είναι δωρεάν), αλλά με €1.99 μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τις ξεφορτωθούμε.

via techgear

