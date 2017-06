Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε… στο iOS Photos.app

Η νέα διαφήμιση της Apple για την λειτουργία “αναμνήσεων” του Photos.app είναι ένα μικρό αριστούργημα. Απολαύστε την:

Οι Φωτογραφίες σαρώνουν τη βιβλιοθήκη σας για δημιουργία συλλογών φωτογραφιών και βίντεο που ονομάζονται Αναμνήσεις τις οποίες μπορείτε να τις διατηρήσετε και να τις μοιραστείτε με άλλα άτομα. Οι Αναμνήσεις μπορούν να εστιάσουν σε: – Τοποθεσίες, όπως ένα αγαπημένο μέρος διακοπών ή τη γειτονιά σας

– Ειδικές περιστάσεις, όπως γενέθλια και διακοπές

– Σκηνές, όπως στην παραλία ή το δάσος

– Φωτογραφίες συγγενών και φίλων

Διαβάστε περισσότερα για την λειτουργία αναμνήσεων του iOS, εδώ.

