Με αφορμή την επερχόμενη επέτειο 10 ετών από την 1η κυκλοφορία του iPhone (29 Ιουνίου 2007), η Wall Street Journal δημοσιεύει ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στη γένεση της συσκευής που άλλαξε ολοκληρωτικά την ιστορία των κινητών/smartphones.

Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ και ενημερωθείτε δια στόματος των Greg Christie (πρώην) Vice President of Human Interface, Scott Forstall (πρώην) Vice President of iPhone Operating System και Tony Fadell (πρώην) Senior Vice President of iPod division, για τα 2.5 μυστικών διεργασιών που προηγήθηκαν πριν από την ιστορική βραδιά της Τρίτης 9 Ιανουαρίου του 2017, όταν ο Steve Jobs παρουσίασε το iPhone για 1η φορά στο κοινό του Macworld Expo.

On the iPhone’s 10th birthday, former Apple executives Scott Forstall, Tony Fadell and Greg Christie recount the arduous process of turning Steve Jobs’s vision into one of the best-selling products ever made.

Bonus: Η ιστορική παρουσίαση του iPhone (9 Ιανουαρίου 2017)

