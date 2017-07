Alpine iLX-107: Το πρώτο aftermarket ηχοσύστημα αυτοκινήτου με WiFi CarPlay

51 SHARES Share Tweet

Η Alpine δίνει τη λύση στους χρήστες iOS που αναζητούν ένα aftermarket ηχοσύστημα αυτοκινήτου το οποίο να υποστηρίζει WiFi CarPlay με το Alpine iLX-107.

Τι είναι το CarPlay; Αποτελεί την πρόταση της Apple για έναν ασφαλέστερο και πιο έξυπνο τρόπο χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων του iPhone στο αυτοκίνητο. Επιτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων, την χρήση των Χαρτών, την ακρόαση μουσικής και την πρόσβαση σε μηνύματα μόνο με κινήσεις αφής ή φωνητικές εντολές μέσω της ψηφιακής βοηθού Siri.

Το Alpine iLX-107 είναι το μοναδικό aftermarket ηχοσύστημα αυτοκινήτου το οποίο υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση μέσω WiFi, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να αφήσουν στην άκρη το καλώδιο Lightning. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το πρώτο WiFi CarPlay ηχοσύστημα έγινε διαθέσιμο με τα BMW 5 Series Sedan το 2017, ωστόσο η πρόταση της Alpine αποτελεί τη μοναδική aftermarket λύση που μπορεί να αποκτήσει κάποιος χρήστης… χωρίς να αποκτήσει νέο αυτοκίνητο.

Tags: CarPlay