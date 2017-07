91 SHARES Share Tweet

Οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, του Καναδά, του Μεξικού και της Ολλανδίας μπορούν από σήμερα να χρησιμοποιήσουν το Paypal λογαριασμό τους για να πληρώσουν εφαρμογές/τραγούδια/ταινίες και digital υπηρεσίες του iCloud, του App Store, του Apple Music, του iTunes και του iBooks, μέσα από το iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV, Apple Watch ή Mac/PC.

Όπως δήλωσε το PayPal η επιλογή θα εμφανιστεί σύντομα και σε περισσότερες χώρες (προς το παρόν στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμη).

Η προσθήκη του Paypal δίνει μία ακόμη ασφαλή εναλλακτική στους χρήστες που μέχρι πρότινος μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόνο πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες για τις ψηφιακές αγορές αγαθών του οικοσυστήματος της Apple.

