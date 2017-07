Διαθέσιμη η 2η public beta του iOS 11

46 SHARES Share Tweet

Διαθέσιμη είναι εδώ και λίγες ώρες η 2η public beta του iOS 11 για τους χρήστες που επιθυμούν να δοκιμάσουν τις νέες δυνατότητες του επερχόμενου λειτουργικού, πριν αυτό γίνει επίσημα διαθέσιμο προς όλους το Φθινόπωρο.

Οι χρήστες που επιθυμούν να εγκαταστήσουν το iOS 11 public beta 2 θα πρέπει να εγγραφούν στο Apple Public Beta Software Program (χωρίς χρέωση) και να κατεβάσουν το σχετικό configuration profile στην συσκευή τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν μία επανεκκίνηση την συσκευή τους ώστε να εμφανιστεί η σχετική αναβάθμιση στα Settings > General > Software Update.

Υπενθυμίζουμε πως το iOS 11 public beta δεν είναι 100% ολοκληρωμένο και διάφορα μικροπροβλήματα όπως κολλήματα, αυξημένες θερμοκρασίες στην συσκευή και μειωμένη διάρκεια μπαταρίας είναι αναμενόμενα για όσους κάνουν το βήμα και τολμήσουν να πειραματιστούν.

Tags: iOS 11