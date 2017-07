Unlucky 13: Νέο εθιστικό puzzle game από την TotalEclipse

37 SHARES Share Tweet

Η TotalEclipse, η ελληνική ομάδα που μας χάρισε το εκπληκτικό puzzle game A Clockwork Brain, επιστρέφει με ένα νέο εθιστικό puzzle game που αξίζει της προσοχής σας: Το Unlucky 13.

Ο τρόπος παιξίματος είναι απλός: σε κάθε γύρο έρχονται δύο σχήματα, τα οποία πρέπει να τοποθετήσετε στο ταμπλό, για να φτιάξετε γραμμές, ανεξαρτήτως χρωμάτων. Όταν πλακίδια του ίδιου χρώματος βρεθούν να γειτονεύουν δημιουργούν ένα χρωματικό σύμπλεγμα, το οποίο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 13 πλακίδια.

Αν συμβεί αυτό, το παιχνίδι χάνεται!

Το Unlucky 13 είναι διαθέσιμο τόσο για iOS όσο και για Android συσκευές με την Apple να το έχει προωθήσει ήδη ως featured game στο App store του Καναδά!

Kudos TotalEclipse!

Unlucky 13 – Τιμή: Δωρεάν



Unlucky 13 features:

Have fun with simple, addictive gameplay!

Relax with minimal, soothing graphics!

Unlock dozens of beautiful & unique themes as you play!

Feel the challenge with over 40 different block shapes!

Get another chance with those power ups!

Enjoy the upbeat music and sound effects!

Share your high scores and invite your friends to join the competition!

Unlock both the obvious and the crazy Achievements!

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis