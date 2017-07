Σχετικά με το άλμπουμ “Άτομα” στην εφαρμογή Φωτογραφίες στο iPhone, iPad ή iPod touch

1 SHARES Share Tweet

Εξερευνήστε τις φωτογραφίες σας κατά τα άτομα ή τις ομάδες που περιέχουν. Η εφαρμογή Φωτογραφίες αναγνωρίζει και ομαδοποιεί τα πρόσωπα των ατόμων στις φωτογραφίες σας, ώστε να τα ονομάσετε ή να επισημάνετε τα αγαπημένα σας.

Με το iOS 10, μπορείτε να ταξινομήσετε τις εικόνες σας σύμφωνα με τα αγαπημένα θέματά σας – τα άτομα στη ζωή σας. Η εφαρμογή Φωτογραφίες χρησιμοποιεί προηγμένη υπολογιστική όραση για να σαρώνει όλες τις φωτογραφίες σας και να αναγνωρίζει άτομα, σκηνές και αντικείμενα που περιέχονται. Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε τις καλύτερες φωτογραφίες, τα βίντεο και τα Live Photo κάθε ατόμου στη συλλογή σας. Και ανάλογα με τον αριθμό των φωτογραφιών που έχετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια ταινία αναμνήσεων με αυτά. Όλα γίνονται τοπικά στη συσκευή σας και οι πληροφορίες δεν κοινοποιούνται στην Apple.

Εύρεση φίλων στο άλμπουμ “Άτομα”

Η εφαρμογή Φωτογραφίες οργανώνει τις φωτογραφίες των συγγενών και φίλων σας στο άλμπουμ “Άτομα”. Θα δείτε μικρογραφίες προσώπων για κάθε άτομο που αναγνωρίζει η συσκευή σας, με τον αριθμό των φωτογραφιών στη συλλογή.

Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.

Πατήστε την καρτέλα “Άλμπουμ”.

Πατήστε το άλμπουμ “Άτομα”.

Θέλετε να βλέπετε περισσότερα άτομα στο άλμπουμ σας; Απλώς πατήστε “Προσθήκη ατόμων”. Επιλέξτε τις μικρογραφίες για τα άτομα που θέλετε να εμφανίζονται και πατήστε “Προσθήκη”.

Προσθήκη ονόματος σε ένα πρόσωπο

Προσθέστε ένα όνομα στις φωτογραφίες σας για να οργανώσετε τη βιβλιοθήκη σας. Η εφαρμογή Φωτογραφίες προτείνει με έξυπνο τρόπο ονόματα από τις Επαφές σας ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα που επιθυμείτε.

Πατήστε το πρόσωπο που θέλετε να ονομάσετε.

Πατήστε ” + προσθήκη ονόματος” στο επάνω μέρος της οθόνης.

Επιλέξτε το όνομα του ατόμου ή ολοκληρώστε την πληκτρολόγησή του και πατήστε “Τέλος”.

Μερικές φορές, το ίδιο άτομο αναγνωρίζεται σε περισσότερες από μία ομάδες. Για να συγχωνεύσετε όλες τις φωτογραφίες σε μία ομάδα, πατήστε “Επιλογή” και έπειτα επιλέξτε τις μικρογραφίες στις οποίες εμφανίζεται το ίδιο άτομο. Πατήστε “Συγχώνευση” στην κάτω δεξιά γωνία. Οι ομάδες θα συγχωνευτούν επίσης αν τους δώσετε το ίδιο όνομα.

Αγαπημένα άτομα

Έχετε πολλούς φίλους και συγγενείς στο άλμπουμ “Άτομα”; Επισημάνετε ως αγαπημένα τα άτομα στα οποία αποκτάτε πρόσβαση πιο συχνά, για να τα βρίσκετε πιο εύκολα στο μέλλον.

Αν δεν έχετε ορίσει ακόμα τα αγαπημένα σας, θα δείτε ένα περίγραμμα μικρογραφίας και το μήνυμα “Σύρετε τα αγαπημένα σας εδώ” στο επάνω μέρος της οθόνης.

Πατήστε παρατεταμένα και σύρετε ένα άτομο που θέλετε να επισημάνετε ως αγαπημένο στο περίγραμμα της μικρογραφίας. Το άτομο θα παραμείνει στην ενότητα “Αγαπημένα”.

Σύρετε τα άτομα στα οποία θέλετε να αποκτάτε εύκολα πρόσβαση στην περιοχή “Αγαπημένα”. Εναλλακτικά, πατήστε τη μικρογραφία ενός ατόμου, κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε “Σήμανση ως αγαπημένου”.

Θέλετε να επισημάνετε ταυτόχρονα πολλά άτομα ως αγαπημένα; Πατήστε “Επιλογή”, επιλέξτε τα άτομα που θέλετε να επισημάνετε ως αγαπημένα και έπειτα πατήστε “Αγαπημένο” στο κάτω μέρος του άλμπουμ “Άτομα”.

Χρήσιμη συμβουλή: στο iPhone 6s και νεότερα μοντέλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 3D Touch σε μια μικρογραφία προσώπου και να το επισημάνετε ως αγαπημένο.

Αλλαγή φωτογραφίας μικρογραφίας

Η εφαρμογή Φωτογραφίες αντιστοιχίζει αυτόματα μια μικρογραφία προσώπου σε κάθε άτομο που αναγνωρίζει. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική φωτογραφία για τη μικρογραφία ενός ατόμου, μπορείτε να την αλλάξετε από την οθόνη της συλλογής φωτογραφιών του.

Πατήστε το άτομο στο άλμπουμ “Άτομα”.

Πατήστε “Επιλογή”.

Πατήστε “Εμφάνιση προσώπων” για να εστιάσετε μόνο στο πρόσωπο του ατόμου σε κάθε φωτογραφία.Πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε το > Να γίνει βασική φωτογραφία.

Διόρθωση λανθασμένων ονομάτων και προσώπων

Αν παρατηρήσετε ότι η φωτογραφία ενός ατόμου δεν έχει αναγνωριστεί σωστά σε μια συλλογή, μπορείτε να την αφαιρέσετε.

Πατήστε το άτομο που θέλετε να αφαιρέσετε στο άλμπουμ “Άτομα” > Επιλογή.

Πατήστε “Εμφάνιση προσώπων” για να εστιάσετε μόνο στο πρόσωπο του ατόμου σε κάθε φωτογραφία.Πατήστε τις φωτογραφίες που δεν περιλαμβάνουν το άτομο.

Πατήστε το > Όχι αυτό το άτομο.

Απόκρυψη ατόμων

Μπορείτε να κρύψετε άτομα ή ομάδες που δεν θέλετε να εμφανίζονται στο άλμπουμ “Άτομα”.

Ανοίξτε το άλμπουμ “Άτομα” και πατήστε “Επιλογή”.

Πατήστε τα άτομα που δεν θέλετε να εμφανίζονται.

Πατήστε “Απόκρυψη”.

Αν θέλετε να εμφανίσετε τα άτομα που έχετε κρύψει, πατήστε “Εμφάνιση κρυμμένων ατόμων”.

Tags: iOS 10