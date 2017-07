Τα νέα emoji της Apple (iOS, macOS, watchOS)

38 SHARES Share Tweet

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα emoji η οποία γιορτάστηκε εχτές, η Apple δημοσιεύει μερικά από τα νέα emoji που αναμένεται να ενσωματωθούν στο iOS, macOS και watchOS αργότερα μέσα στο έτος:









With thousands of emoji available on iPhone, iPad, Apple Watch and Mac, there are many ways to add personality to every message. New emoji include Woman with Headscarf, Bearded Person and Breastfeeding, and food items such as Sandwich and Coconut. More animals and mythical creatures like T-Rex, Zebra, Zombie and Elf are a fun way to describe situations and new Star-Struck and Exploding Head smiley faces make any message more fun.

