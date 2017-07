Mira Prism: Ένα εντυπωσιακό AR headset για το iPhone

20 SHARES Share Tweet

Με τα VR headsets να έχουν σχεδόν καθιερωθεί στη συνείδηση μας, έρχεται η ώρα να ζήσουμε και την εκτόξευση των AR headsets, τα οποία ίσως έχουν μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά επειδή δεν μπλοκάρουν το οπτικό πεδίο του χρήστη. Μόλις πριν από λίγες ημέρες μάθαμε για τα σχέδια των Lenovo και Disney για την κατασκευή του Star Wars Jedi Challenges και τώρα βλέπουμε ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον προϊόν.

Ο λόγος για το Mira Prism, ένα AR headset στο οποίο τοποθετείς το iPhone και με τη βοήθεια μιας ειδικής εφαρμογής εκμεταλλεύεται την οθόνη του για να δημιουργήσει στερεοσκοπικές εικόνες και να εμπλουτίσει το περιβάλλον του χρήστη με εικονικά αντικείμενα. Η ποιότητα φαίνεται ότι δεν πλησιάζει αυτήν του Microsoft HoloLens, ωστόσο, το Mira Prism κοστίζει μόλις $99 σε αντίθεση με τα $3000 του HoloLens!Πρόκειται, λοιπόν, για μια προσέγγιση τύπου Google Cardboard με τη διαφορά ότι έχουμε να κάνουμε με Augmented Reality.

Το Mira Prism αναμένεται στην αγορά το φθινόπωρο σε τιμή $99 ή $149 μαζί με το τηλεχειριστήριο.

