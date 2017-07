11 SHARES Share Tweet

H Google ανακοίνωσε σήμερα τον αντικαταστάτη του Google Now, το Google Feed σε μια προσπάθεια να καταστήσει την υπηρεσία ελκυστική και εύχρηστη για τον μέσο χρήστη εμφανίζοντας περιεχόμενο ανάλογο των προτιμήσεων του.

Χάριν στην τεχνολογία machine learning η Google πιστεύει ότι με το νέο κουμπί “follow” θα μας εμφανίζονται ειδήσεις για ταινίες, ομάδες, καλλιτέχνες και διασημότητες που πραγματικά θα μας ενδιαφέρουν και όχι επειδή έτσι νομίζει η Google. Ακόμη, εγγυάται ότι καταπολεμά το πρόβλημα των ψευδών ειδήσεων παρουσιάζοντας πολλαπλές πηγές για τις ειδήσεις που ενδιαφέρουν, ενώ σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να εμβαθύνει σε κάποιο από τα θέματα που εμφανίζονται στις κάρτες, τότε θα έχει τη δυνατότητα άμεσης αναζήτησης από την επικεφαλίδα τους.

Η Google είναι ξεκάθαρη ότι θα καταφέρει να προσφέρει μια πραγματικά προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης του feed, αλλά αυτό θα μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε μόνο όταν το δούμε στην πράξη και για εύλογο χρονικό διάστημα. Για την ώρα περιμένουμε το λανσάρισμα σε όλο τον κόσμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

