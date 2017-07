Συνεργασία Apple – Balmain για special edition ακουστικά Beats

11 SHARES Share Tweet

H Apple παρουσίασε μία ειδική έκδοση των ακουστικών Powerbeats 3 Wireless Earphones και Beats Studio Wireless Over-Ear Headphones σε συνεργασία με τον οίκο Balmain. Extra πόντους glam στην συνεργασία δίνει και η Kylie Jenner που εμφανίζεται στο διαφημιστικό των νέων ακουστικών.

Αμφότερα τα νέα μοντέλα ακουστικών της Beats έρχονται σε “Safari” χρωματισμούς με χρυσές λεπτομέρειες και συνοδεύονται από μία suede θήκη προστασίας/μεταφοράς με το λογότυπο του οίκου Balmain.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι 2 ειδικές εκδόσεις των ακουστικών κοστίζουν κάτι παραπάνω από τις αντίστοιχες απλές. Υπολογίστε $249 για τα Powerbeats 3 Wireless Earphones (έναντι €199 της απλής έκδοσης) και $599 για τα Beats Studio Wireless Over-Ear Headphones (έναντι €379 της απλής έκδοσης).

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: Beats