Apple Clips: Αναβάθμιση με νέα χαρακτηριστικά για το social video editing app της Apple

15 SHARES Share Tweet

Το Clips, το social video editing app της Apple με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε διασκεδαστικά βίντεο με τους φίλους σας αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών:

Προσαρμόστε τα βίντεο σας με κινούμενα γραφικά Ντίσνεϋ με τον Μίκυ, τη Μίνυ και άλλους χαρακτήρες

Προσθέστε γραφικά Pixar στα βίντεό σας με χαρακτήρες από το Toy Story και το Inside Out

Επιλέξτε από δεκάδες νέα προσαρμόσιμα μπάνερ κειμένου, υπερθέσεις και αφίσες

Με το κουμπί επεξεργασίας «Ζωντανών Τίτλων» μπορείτε να επεξεργάζεστε πιο γρήγορα και εύκολα το κείμενο Ζωντανών τίτλων

To κουμπί «Κοινή χρήση» εμφανίζεται στην κύρια οθόνη κατά τη δημιουργία βίντεο

Κατά την προσθήκη αφισών και υπαρχουσών φωτογραφιών, πραγματοποιείται αυτόματη σίγαση του ήχου όταν δεν ανιχνεύεται ομιλία

Όταν προστίθεται η ίδια κινούμενη υπέρθεση σε διαδοχικά κλιπ, η κίνηση εμφανίζεται μόνο στο πρώτο κλιπ

Βελτιωμένη σταθερότητα και αξιοπιστία

Clips – Τιμή: Δωρεάν





Σχολιασμός στο forum.

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis