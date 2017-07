Δείτε πώς η εμπειρία πλοήγησης απογειώνεται μέσω του iOS 11 ARKit!

90 SHARES Share Tweet

Πριν από λίγες ημέρες είδαμε τα πρώτα δείγματα εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) που αναμένεται να κατακλύσουν το App store το προσεχές Φθινόπωρο.

Σήμερα, ο iOS developer Andrew Hart μοιράζεται στο twitter μέρος μιας εφαρμογής AR πλοήγησης που αναπτύσσει (Apple ARKit & CoreLocation API) δίνοντας μας ένα ακόμη πολύ καλό παράδειγμα της χρηστικότητας των εφαρμογών Augmented Reality στην καθημερινότητα μας:

ARKit + CoreLocation, part 2 pic.twitter.com/AyQiFyzlj3 — Andrew Hart (@AndrewProjDent) July 21, 2017

Διαβάστε επίσης: iOS 11 + ARKit (μέρος 2ο) – Το iPhone ως ψηφιακή μεζούρα

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iOS 11