Νέα renders του iPhone 8 δημοσιεύονται στο Forbes – το οποίο επικαλούμενο πηγές της παραγωγικής αλυσίδας και της εταιρείας κατασκευής θηκών προστασίας Nodus, αναφέρει:

What also remains uncertain is how Apple will redesign iOS 11 to accommodate the ‘cutout’ at the top of the display which exists to accommodate the front facing camera and sensors.

What Nodus and I believe is the remaining corners will simply be used for connectivity and battery status with notifications switched to the bottom in a new easier-to-reach and more detailed ‘Function Area’.