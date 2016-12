Ένα νέο bug αποκαλύπτεται στο iOS, κρασάροντας το iPhone απλά και μόνο με την παρακολούθηση ενός .mp4 βίντεο! Όπως βλέπουμε και στο επεξηγηματικό βίντεο που ακολουθεί, η αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου αρχείου .mp4 προκαλεί σταδιακή μείωση της απόκρισης του iPhone (ίσως λόγω memory leak) που καταλήγει σε κρασάρισμα της συσκευής!

Εάν γίνετε αποδέκτης του συγκεκριμένου βίντεο και κρασάρει η συσκευή σας, δε χρειάζεται να πανικοβληθείτε. Απλά κάντε ένα hard reboot της συσκευής:

Στο iPhone 7 ή το iPhone 7 Plus: Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά Ύπνου/Αφύπνισης και Μείωση έντασης για τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Στο iPhone 6s ή παλαιότερα μοντέλα, το iPad ή το iPod touch: Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά Ύπνου/Αφύπνισης και Αφετηρίας για τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Για τους τολμηρούς, ιδού το video link: http://goo.gl/9AUh8A

