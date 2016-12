Η Apple σκοπεύει να αλλάξει ριζικά το επερχόμενο iPhone 8 το οποίο θα διαθέτει νέα εξωτερική εμφάνιση με πλαίσιο εξολοκλήρου φτιαγμένο από γυαλί. Η αλλαγή αυτή εκτός του αισθητικού αποτελέσματος θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εισάγει για 1η φορά λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Οι πληροφορίες έρχονται από τον αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities ο οποίος μάλιστα αναφέρει πως ο ασύρματος φορτιστής ίσως να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία του iPhone 8 αλλά να πωλείται ως ξεχωριστό αξεσουάρ:

We believe one of the reasons why new iPhones will switch from metal casing to glass casing is to support wireless charging. In order to ensure a superior performance, we believe it is most appropriate for EMS suppliers to develop and make the wireless charger because then a comprehensive test can be conducted.

As Hon Hai needs to deploy most resources to develop and produce OLED iPhone, we expect Pegatron will be the exclusive supplier of the wireless charger.