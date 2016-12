To WhatsApp αποχαιρετά το iPhone 3GS και το iOS 6

Το WhatsApp χρησιμοποιείται από περίπου 1δις χρήστες παγκοσμίως, μέχρι το τέλος της χρονιάς όμως, η δημοφιλής αυτή εφαρμογή δεν θα είναι πια διαθέσιμη για κάποιους χρήστες λιγότερο εξελιγμένων smartphones.

Οι υπεύθυνοι του WhatsApp δήλωσαν πρόσφατα πως, λόγω των τεράστιων αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο της τεχνολογίας από το 2009, όταν και άρχισε να λειτουργεί το WhatsApp, κάποιες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν είναι πια συμβατές με την εφαρμογή τους. Πιο συγκεκριμένα η Nokia και η Blackberry.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, όταν το WhatsApp ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2009, η Blackberry και η Nokia καταλάμβαναν το 70% των λειτουργικών συστημάτων, ενώ η Google, η Apple και η Microsoft καταλάμβαναν λιγότερο από 25%. Σήμερα, οι τρεις τελευταίες έχουν υπερισχύσει έχοντας το 99.5% της αγοράς.

Προκειμένου λοιπόν να ακολουθήσει το ρεύμα της εποχής, το WhatsApp Messenger θα σταματήσει τη συνεργασία του με τα Blackberry OS, τα Blackberry 10, τα Nokia S40 και τα Nokia Symbian μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Επίσης, το WhatsApp δεν θα υποστηρίζει πλέον τα Android 2.1 και 2.2, τα Windows Phone 7 και τα iPhone 3GS/iOS 6 μέχρι το τέλος του 2016.



«Παρότι αυτές οι συσκευές έχουν υπάρξει σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας, δεν προσφέρουν πλέον το είδος των δυνατοτήτων που χρειαζόμαστε για να επεκτείνουμε τις λειτουργίες της εφαρμογής μας στο μέλλον», λέει η WhatsApp. «Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά η σωστή προκειμένου να προσφέρουμε στον κόσμο καλύτερους τρόπους για να διατηρεί επαφή με τους φίλους, την οικογένεια και τους αγαπημένους του, χρησιμοποιώντας το WhatsApp. Αν χρησιμοποιείτε μια από τις συσκευές που θα επηρεαστούν από αυτή την αλλαγή, προτείνουμε να την αναβαθμίσετε μια νέα εκδοχή Android, iPhone ή Windows Phone πριν το τέλος του 2016, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp», αναφέρει η δήλωση.

