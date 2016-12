Αναμονή τέλος. Τα Airpods, τα νέα ασύρματα ακουστικά της Apple που παρουσιάστηκαν παράλληλα με το iPhone 7 / Plus, είναι από σήμερα διαθέσιμα προς πώληση μέσω του Apple store προς $159. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται να πραγματοποιηθούν στους χρήστες των ΗΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα.

Update: Φαίνεται να υπάρχει τεράστια ζήτηση -ή μικρή προσφορά- και οι χρόνοι παράδοσης αυξήθηκαν ήδη στις 4 εβδομάδες!

Τα AirPods αποτελούν την εξέλιξη των γνωστών σε όλους μας EarPods. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί πια παρελθόν και η σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής αναπαραγωγής ήχου πραγματοποιείται ασύρματα. Η Apple σχεδίασε και ανέπτυξε δικό της custom chip, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε να εγγυηθεί την απρόσκοπτη ακρόαση μουσικής χωρίς αποσυνδέσεις και απώλεια ηχητικών δεδομένων. Τα AirPods υπόσχονται 5 ώρες χρήσης, ενώ μόλις 15 λεπτά φόρτισης αρκούν για να φορτίσουν τα ακουστικά για 3 ώρες χρήσης! Η Apple έχει φροντίσει ώστε η συσκευασία τους (AirPod Case) να λειτουργεί και ως βάση φόρτισης. Μάλιστα στη θήκη υπάρχει και ενσωματωμένη μπαταρία η οποία μπορεί να φορτίσει τα AirPods 5 φορές, παρέχοντας 24 συνολικά ώρες λειτουργίας! Έτσι, μπορείτε να έχετε πάντοτε μαζί σας τα AirPods και να μην ανησυχείτε μήπως ξεμείνετε από μπαταρία. Τα AirPods δεν διατίθενται μέσα στην συσκευασία του iPhone 7 / Plus. Αποτελούν αξεσουάρ το οποίο πωλείται ξεχωριστά προς $159.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα τους καθώς και την τιμή πώλησης των Airpods στην Ελλάδα, αναμένουμε επίσημη ενημέρωση…

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Σχετικά άρθρα: Η Apple καθυστερεί περαιτέρω την κυκλοφορία των AirPods