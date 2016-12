Η Google αναβάθμισε το Google Drive .app προσφέροντας στους χρήστες iOS τη δυνατότητα να κρατήσουν εύκολα backup των επαφών, του ημερολογίου και των φωτογραφιών στο δικό της Cloud.

Η νέα επιλογή του Google Drive App είναι διαθέσιμη στο Menu > Settings > Backup και απλοποιεί τη διαδικασία μετάβασης του χρήστη προς το λειτουργικό σύστημα Android της Google.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis