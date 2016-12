Aπό 25 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016 η Vodafone δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να επικοινωνήσουν δωρεάν με 1.500′ προς όλα τα εθνικά δίκτυα από το κινητό και 1.500′ προς όλα τα εθνικά δίκτυα από το σταθερό.

Για την ενεργοποίηση της προσφοράς, οι συνδρομητές Vodafone κινητής πρέπει να στείλουν, με δωρεάν SMS, το γράμμα “Χ” στο 1339.

Για τους συνδρομητές Vodafone σταθερής η προσφορά ενεργοποιείται αυτόματα.

Η προσφορά ισχύει για ιδιώτες και επαγγελματίες, συνδρομητές συμβολαίου κινητής, σταθερής & Vodafone Καρτοκινητού, CU & International με ανανέωση από 12/11/16 και ενεργοποίηση έως 12/11/16.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: Vodafone