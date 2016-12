Τα Airpods, τα νέα ασύρματα ακουστικά της Apple που παρουσιάστηκαν παράλληλα με το iPhone 7 / Plus, έχουν αρχίσει να παραλαμβάνονται από τους χρήστες και όπως είναι αναμενόμενο ξεκίνησαν να κάνουν την εμφάνιση τους στο YouTube οι κάθε λογής δοκιμασίες αντοχή τους.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας απαντηθούν σημαντικά (#LOL) ερωτήματα όπως “αν μπουν τα AirPods στο πλυντήριο μαζί με τα ρούχα μου τι θα γίνει;”, “μπορώ να να βουτήξω για 5 λεπτά μέσα σε νερό;”, “αντέχουν σε πτώση x μέτρων με/χωρίς την θήκη;”

