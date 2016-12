App Santa: Μία συλλογή κορυφαίων εφαρμογών για iOS και Mac που προσφέρονται σε μειωμένες τιμές με τις εκπτώσεις να φτάνουν μέχρι και το -80%!



iOS

Mac

Tweetbot – €4,99 από €9,99

Screens – €14,99 από €29,99

Deliveries – €3,99 από €4,99

Pcalc – €6,99 από €9,99

Day One – €29,99 από €49,99

Περισσότερες προσφορές σε επιλεγμένα παιχνίδια και εφαρμογές του App store, θα βρείτε εδώ

