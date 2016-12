iPhone 8 με “Touch Bar” αλά MacBook Pro 2016 (Concept)

Ένα ενδιαφέρον concept σχετικά με το επερχόμενο iPhone 8, το οποίο περιλαμβάνει όλα όσα περιμένουμε (Wireless Charging +Fast charge, Touch ID ενσωματωμένο στην οθόνη) αλλά και κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί… ένα “Touch Bar” το οποίο θα φιλοξενεί το Touch ID αλλά και τα ψηφιακά κουμπιά ενεργειών όπως π.χ απάντηση/τερματισμό κλήσεων, ενώ θα μπορεί να προβάλει επιπλέον πληροφορίες ανάλογα με την εφαρμογή που θα είναι ανοιχτή στην οθόνη της συσκευής:

Πως σας φαίνεται το concept του iPhone 8 με “Touch Bar” αλά MacBook Pro 2016;

Πιστεύετε πως θα είχε λογική μια τέτοια κίνηση από πλευράς Apple; Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis