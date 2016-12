Bug στο iOS 8 – 10.2.1 b2 μπορεί να κρασάρει το Messages.app με την αποδοχή τροποποιημένου αρχείου “επαφών” .vcf . O mod Thanasis του iPhoneHellas forum μας ενημερώνει σχετικά:

Το συγκεκριμένο bug αφορά την εφαρμογή Message.app ,την οποία και “παγώνει” εντελώς. Ουσιαστικά, όταν η συσκευή δεχτεί κάποιο τροποποιημένο αρχείο “επαφών” .vcf και ο χρήστης προσπαθήσει να το ανοίξει, η εφαρμογή Messages.app θα σταματήσει να ανταποκρίνεται παντελώς.

Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι και να κλείσετε εντελώς την εφαρμογή και να την ξανά ανοίξετε και πάλι δεν θα ανταποκρίνεται αν δεν περάσετε το αντίστοιχο fix!

Διαβάστε περισσότερα για το bug καθώς και τον τρόπο με το οποίο μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα, εδώ

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis