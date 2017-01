Το Elago W3 είναι ένα stand φόρτισης του Apple Watch το οποίο χάρη στην έξυπνη σχεδίαση του “μετατρέπει” το smartwatch της Apple σε vintage Macintosh. Είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη και υποστηρίζει όλα τα μοντέλα Apple Watch series 1 και series 2, ανεξαρτήτως μεγέθους (38mm / 42mm) ή λουριού.



To Elago W3 κοστίζει ~$12.99 και στη συσκευασία του δεν περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης του Apple Watch. Μπορείτε να το αποκτήσετε, από εδώ.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis