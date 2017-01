iPhone 8 με εύκαμπτη οθόνη 5.5” LCD Full HD;

Η JDI (Japan Display) ανακοίνωσε επίσημα ότι κατασκεύασε εύκαμπτη οθόνη LCD μεγέθους 5.5” και ανάλυσης Full HD, για την οποία θα ξεκινήσει μαζική παραγωγή μέσα στο 2018. Η σύμπραξη των Sharp, Toshiba και Hitachi κατάφερε να δημιουργήσει πλήρως λειτουργική εύκαμπτη οθόνη τεχνολογίας LCD, η οποία μπορεί να μην είναι το ίδιο εύκαμπτη όσο οι οθόνες OLED, ωστόσο, η παραγωγή της κοστίζει πολύ λιγότερο σε μεγάλη κλίμακα.

- Διαβάστε εδώ, όλα τα νέα που αφορούν το iPhone 8 -

Με δεδομένο ότι η Full Active Flex LCD οθόνη της JDI προσφέρει υψηλή ανάλυση, φωτεινότητα 500nits και αντίθεση 1500:1 (δηλαδή αντίστοιχα με αυτά των OLED panels), είναι εξαιρετικά πιθανό ότι θα βρει πολλούς ενδιαφερόμενους κατασκευαστές smartphones. Ένας από αυτούς λέγεται ότι θα είναι και η Apple, η οποία συνεργάζεται ήδη με τη JDI για τις οθόνες των iPhone.

via techgear

