Πριν από μερικές ημέρες σας παρουσιάσαμε το iPhone X concept του Imran Taylor, σήμερα θα δούμε συγκεντρωμένα 4 iPhone 8 concepts τα οποία ακολουθούν τα φημολογούμενα χαρακτηριστικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες:

- Liquid metal frame

– 6.9mm thin

– 5.8 inch OLED edge to edge display

– Wireless Charging

– Touch ID built into display

– Second touch sensitive display on lower bezel

– Smart connector

– 3D camera technology

iPhone 8 by Thadeu Brandão for ConceptsiPhone

- Διαβάστε εδώ, όλα τα νέα που αφορούν το iPhone 8 -

iPhone 8 by Veniamin Geskin



iPhone 8 by Moe Slah

Το iPhone X concept του Imran Taylor

Πως σας φαίνονται τα iPhone 8 concepts που παρουσιάστηκαν; Πιστεύετε πως κάποιο από αυτά ενδέχεται να αποτελέσει το τελικό προϊον που θα φτάσει στα χέρια μας, το Φθινόπωρο; Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

