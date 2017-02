One Night: Shot on iPhone 7

Στις 5 Νοεμβρίου του 2016, η Apple “στρατολόγησε” μια ομάδα φωτογράφων με σκοπό να απαθανατίσουν τη ζωή από το σούρουπο έως την αυγή με τη χρήση του iPhone 7. Aπό την Αρκτική με τις σπηλιές πάγου και τα ηφαίστεια της Ινδονησίας, μέχρι τα clubs του Γιοχάνεσμπουργκ και τις στέγες της Σαγκάης, συλλέχθηκε υλικό το οποίο συνέθεσε μία θεαματική επίδειξη νυχτερινής φωτογραφίας. Απολαύστε την:

16 photographers, 15 cities, 6 continents, One night. Song: “Snowfall” by Ahmad Jamal Trio

