Μπορεί το ενδιαφέρον για τα smartwatches να είναι περιορισμένο στη χώρα μας (τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι πωλήσεις), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δημιουργηθεί μια πολύ προσοδοφόρα αγορά στο εξωτερικό και ήδη η Apple φαίνεται να κυριαρχεί και σε αυτήν την κατηγορία.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Canalys, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2016 το Apple Watch απέφερε τζίρο ύψους $2.6 δισ. για την Apple, ο οποίος αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών πωλήσεων στην κατηγορία των smartwatches-smartbands παγκοσμίως. Η Canalys υπολογίζει ότι η Apple απέστειλε σχεδόν 12 εκατ. Apple Watch μέσα στο 2016 με αποτέλεσμα να της αναλογεί το 49% της αγοράς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Fitbit με 17% και η Samsung με 15%, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη Xiaomi που επίσης σημείωσε ρεκόρ αποστολών για το Mi Band 2s με 5.5 εκατ. τεμάχια μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2016.

Όπως σημειώνουν, τα Android smartwatches αναμένεται ότι θα κερδίσουν μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στο 2017, καθώς αρκετές εταιρείες περιμένουν το λανσάρισμα του Android Wear 2.0 για να προχωρήσουν στην κυκλοφορία των νέων μοντέλων τους.

