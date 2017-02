Μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις!

Αυθεντικά Apple earpods (D827ZM/A with Remote Control and Microphone) στα €9,90 από €29,90!!!

Χειριστείτε τις κλήσεις ή την αναπαραγωγή της μουσικής και των βίντεο με το κεντρικό κουμπί και συγχρόνως ελέγξτε την ένταση με τα αντίστοιχα κουμπιά αυξομείωσης ήχου, πάντα με την μοναδική σχεδίαση και ποιότητα της Apple. Τα ακουστικά είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ταιριάζουν απόλυτα στην γεωμετρία του αυτιού, ενώ ο ήχος τους είναι βαθύτερος με πλούσια μπάσα. Περιλαμβάνουν ενσωματωμένο μικρόφωνο για την απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων ενώ παρέχουν καλύτερη προστασία από τον ιδρώτα ή το νερό. Επιπλέον η συσκευασία συνοδεύεται από cable manager box για να τα έχετε πάντα τακτοποιημένα και προστατευμένα με την ειδική θήκη της Apple.

Κατάλληλο για τα Apple iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus, iPhone SE, iPhone 5 / 5C / 5S, iPhone 4 / 4S, iPhone 3G / 3GS, iPhone, iPod touch (5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st generation), iPod classic (120GB, 160GB, 80GB), iPod nano (7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st generation), iPod shuffle (4th, 2nd, 1st generation), iPod (5th gen. [Video] 60GB, 80GB, 30GB), iPod (4th gen. [colour display] 40GB, 60GB, 20GB, 30GB), iPod (3rd gen.), iPad (1st, 2nd, 3rd, 4th generation), iPad Mini.

