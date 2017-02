Η υπηρεσία WhatsApp συμπληρώνει 8 χρόνια ζωής στις 24 Φεβρουαρίου και οι δημιουργοί ανακοινώνουν ότι στην επόμενη αναβάθμιση θα προστεθεί η δυνατότητα προσθήκης φωτογραφίας ή video στο status update για κρατάτε ενημερωμένους τους φίλους σας με έναν πιο ευχάριστο τρόπο.

Όπως δηλώνει ο Jan Koum στο επίσημο blog της υπηρεσίας,

“Με αφορμή τον εορτασμό των 8 χρόνων του WhatsApp στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίσαμε να προσθέσουμε νέα στοιχεία στη λειτουργία Status των χρηστών. Από σήμερα, θα έχετε τη δυνατότητα να μοιράζεστε φωτογραφίες και videos με τους φίλους σας μέσα από το status με έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο, καθώς ακόμη και τα status updates καλύπτονται από την end-to-end κρυπτογράφηση”

[via Techgear.gr]

