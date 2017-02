Το iOS 10 σημειώνει νέο ρεκόρ χρήσης με το ποσοστό υιοθέτησης του να φτάνει το 79%, μόλις 5 μήνες μετά την επίσημη κυκλοφορία του. Το ποσοστό χρήσης του iOS 9 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 16% ενώ των παλαιότερων εκδόσεων iOS στο 5%.

Την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλεί η τραγική κατάσταση στην αντίπερα όχθη με την τελευταία διαθέσιμη έκδοση του Android Nougat να είναι εγκατεστημένη μόλις στο 1,2% των συσκευών! Το Android Marshmallow 6.0 είναι εγκατεστημένο στο 30,7% των Android συσκευών, το Android Lollipop 5.0 και 5.1 είναι εγκατεστημένα στο 9.8% και 23,1% αντίστοιχα, ενώ το αμέσως μεγαλύτερο μερίδιο χρήσης κατέχει το Android KitKat 4.4, το οποίο διατέθηκε το μακρινό 2013 (!), με μερίδιο 21.9%.

Tags: iOS 10