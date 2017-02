Με την εφαρμογή Οικία, μπορείτε να διαμορφώσετε έναν οικιακό κόμβο, προκειμένου να χειρίζεστε τα αξεσουάρ HomeKit εξ αποστάσεως, να εκχωρείτε πρόσβαση στα οικεία σας άτομα και να αυτοματοποιείτε τα αξεσουάρ για εκτέλεση των ενεργειών που θέλετε, όποτε το θέλετε.

Αρχικά, θα πρέπει να διαμορφώστε τα αξεσουάρ HomeKit στην εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS.

Για να χειριστείτε τα αξεσουάρ σας εξ αποστάσεως, χρειάζεστε μία από τις ακόλουθες συσκευές:

Apple TV 3ης γενιάς (Δεν υποστηρίζει πρόσβαση εξ αποστάσεως στις κάμερες που υποστηρίζουν το HomeKit)

Apple TV 4ης γενιάς με tvOS 9.0 ή νεότερη έκδοση

Για να ορίσετε αυτοματοποιήσεις και δικαιώματα χρήστη, χρειάζεστε μία από τις ακόλουθες συσκευές:

Apple TV 4ης γενιάς με tvOS 10

iPad με iOS 10

Διαμόρφωση του οικιακού κόμβου σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε το iPad ή το Apple TV (4ης γενιάς) ως οικιακό κόμβο για την αυτοματοποίηση και το χειρισμό εξ αποστάσεως των αξεσουάρ HomeKit από τη συσκευή iOS. Η συσκευή που θα διαμορφώσετε ως οικιακό κόμβο πρέπει να παραμένει στο σπίτι σας, να είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi και να είναι ενεργοποιημένη.

Διαμόρφωση του iPad ως οικιακού κόμβου

Επιλέξτε Ρυθμίσεις > iCloud.

Συνδεθείτε με το Apple ID σας.

Ελέγξτε ότι η Κλειδοθήκη iCloud (Settings > iCloud > Κλειδοθήκη) και η εφαρμογή Οικία είναι ενεργοποιημένες.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οικία και ενεργοποιήστε την επιλογή “Χρήση αυτού του iPad ως Οικιακό κόμβο”.

Διαμόρφωση του Apple TV ως οικιακού κόμβου

Στη συσκευή iOS ή στον Mac, ρυθμίστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για το Apple ID. Κατόπιν, μεταβείτε στο iCloud και βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την Κλειδοθήκη iCloud.

Στο Apple TV, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID με το οποίο έχετε συνδεθεί στη συσκευή iOS.

Αφού συνδεθείτε στο iCloud, το Apple TV ορίζεται αυτόματα ως οικιακός κόμβος. Για να ελέγξετε την κατάσταση του οικιακού κόμβου σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > iCloud και κοιτάξτε στην ενότητα “HomeKit” για να ελέγξετε αν ο οικιακός σας κόμβος είναι συνδεδεμένος.

Θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση του οικιακού κόμβου στην εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS; Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία και πατήστε το (➚) στην επάνω αριστερή γωνία. Κατόπιν, ελέγξτε στην ενότητα “Οικιακοί κόμβοι” εάν είναι συνδεδεμένος ο οικιακός κόμβος.

Αυτοματοποίηση των αξεσουάρ σας

Θέλετε να σβήνουν αυτόματα όλα τα φώτα όταν φεύγετε από το σπίτι; Ή θέλετε να ορίσετε μια σκηνή η οποία θα εκτελείται αυτόματα σε συγκεκριμένο χρόνο ή τοποθεσία; Αφού διαμορφώσετε τον οικιακό κόμβο, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τα αξεσουάρ και τις σκηνές, ώστε να ενεργοποιούνται και να εκτελούν ενέργειες αυτόματα.

Δημιουργία αυτοματοποίησης

Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία, πατήστε την καρτέλα “Αυτοματοποίηση” και, στη συνέχεια, πατήστε “Δημιουργία νέας αυτοματοποίησης”. Επιλέξτε τη χρονική στιγμή κατά την οποία θέλετε να εκτελείται η αυτοματοποίηση:

Αλλάζει η τοποθεσία μου: Θα ενεργοποιούνται ή θα απενεργοποιούνται τα αξεσουάρ και οι σκηνές σας όταν φτάνετε ή αποχωρείτε από μια τοποθεσία.

Συμβαίνει μια ώρα της ημέρας: Επιλέξτε μια ώρα της ημέρας και τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θέλετε να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται αυτόματα τα αξεσουάρ σας.

Ένα αξεσουάρ είναι ελεγχόμενο: Αν ένα αξεσουάρ ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, θα αντιδρούν άλλα αξεσουάρ ή σκηνές. Για παράδειγμα, όταν ξεκλειδώνετε την εξώπορτα, θα ανάβουν τα φώτα.

Ένας αισθητήρας ανιχνεύει κάτι: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να ανάβουν τα φώτα, όταν ανιχνεύεται κίνηση σε κοντινή απόσταση.

Επιλέξτε τις σκηνές και τα αξεσουάρ που θέλετε να αυτοματοποιήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε “Επόμενο”.

Επαληθεύστε τα αξεσουάρ και τις σκηνές. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα αξεσουάρ ή μια σκηνή για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του.

Για να ολοκληρώσετε, πατήστε “Τέλος”.

Απενεργοποίηση ή διαγραφή αυτοματοποίησης

Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία και πατήστε την καρτέλα “Αυτοματοποίηση”.

Επιλέξτε την αυτοματοποίηση.

Απενεργοποιήστε την επιλογή “Ενεργοποίηση” ή πατήστε “Διαγραφή αυτοματοποίησης”. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε αριστερά πάνω από την αυτοματοποίηση και να πατήσετε “Διαγραφή”.

Δυνατότητα πρόσβασης εξ αποστάσεως και επεξεργασίας δικαιωμάτων για τους χρήστες

Αν διαμορφώσετε έναν οικιακό κόμβο, μπορείτε να χειρίζεστε την πρόσβαση εξ αποστάσεως και να επεξεργάζεστε τα δικαιώματα που παραχωρείτε στα άτομα που προσκαλείτε να χειρίζονται το σπίτι σας. Αν δεν έχετε διαμορφώσει έναν οικιακό κόμβο, τα άτομα αυτά μπορούν να χειρίζονται τα αξεσουάρ σας μόνο όταν βρίσκονται στο σπίτι σας, είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και βρίσκονται εντός της εμβέλειας των αξεσουάρ HomeKit.

Για να διαχειριστείτε την πρόσβαση εξ αποστάσεως και να αλλάξετε τα δικαιώματα ενός ατόμου, προσκαλέστε το άτομο να χειρίζεται το σπίτι σας.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Ανοίξτε την Οικία και πατήστε το (➚).

Πατήστε το άτομο του οποίου τα δικαιώματα θέλετε να επεξεργαστείτε.

Ορίστε τις ακόλουθες επιλογές πρόσβασης για το χρήστη σας:

Απομακρυσμένη πρόσβαση: Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να επιτρέπετε στους χρήστες να χειρίζονται τα αξεσουάρ σας από όπου κι αν βρίσκονται. Απενεργοποιήστε την για να επιτρέπετε στους χρήστες να χειρίζονται τα αξεσουάρ σας μόνο όταν βρίσκονται στο σπίτι σας.

Επεξεργασία: Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να επιτρέπετε στους χρήστες να προσθέτουν και να αφαιρούν αξεσουάρ, σκηνές και άλλους χρήστες.

Αν θέλετε να αφαιρέσετε ένα άτομο, πατήστε το , πατήστε το χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε “Αφαίρεση ατόμου”.

