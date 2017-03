Η Apple προβάλει το iPad Pro ως αντικαταστάτη του PC

Η νέα καμπάνια της Apple για το iPad Pro βασίζεται στην ευκολία χρήσης που προσφέρει σε καθημερινές εργασίες, γεγονός που το καθιστά άξιο αντικαταστάτη του PC για μεγάλη μερίδα χρηστών:

iPad Pro — No more printing — Apple

Real problems… answered. You wouldn’t have to print anymore, if your computer was an iPad Pro.

iPad Pro — Better than a computer — Apple

Real problems… answered. Your computer could be better than a computer, if your computer was an iPad Pro.

iPad Pro — Don’t hunt for Wi-Fi — Apple

Real problems… answered. Your computer could get internet without Wi-Fi, if your computer was an iPad Pro.

iPad Pro — Do more with Word — Apple

Real problems… answered. You could do more with Word, if your computer was an iPad Pro.

iPad Pro — No PC viruses — Apple

Real problems… answered. You wouldn’t get PC viruses, if your computer was an iPad Pro.

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPad Pro