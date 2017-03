iPhone 8 concept με AR Siri

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε παρουσιάσει διάφορα concepts που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να αναδείξουν τα -φημολογούμενα- χαρακτηριστικά του iPhone 8. Από την νέα κυρτή οθόνη OLED με το ενσωματωμένο Home Button και την “function area” αλα Macbook Pro 2016, μέχρι το νέο design με γυάλινες επιφάνειες εμπρός-πίσω και την έλλειψη περιθωρίων (bezels), η πλειονότητα των concepts επικεντρώνεται στην εξωτερική εμφάνιση της συσκευής.

Σήμερα, θα σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη iPhone 8 concept (via Gabor Balogh) το οποίο δίνει έμφαση στην επερχόμενη έκδοση του iOS 11 και τα χαρακτηριστικά τα οποία αναμένουμε να προστεθούν… όπως οι λειτουργίες AR που θα δώσουν μία άλλη διάσταση στη χρήση της ψηφιακής βοηθού Siri (η οποία θυμίζουμε ήδη ξεκίνησε να “μαθαίνει” Ελληνικά):

The real world is not hidden by the device anymore. If raised, the environment is visible in the background of the home screen in a semi-transparent way, indicating that you can unveil it by pressing the digital Home button. Same way as now, but Siri would be present in augmented reality… Siri would now not only listen you, but would see the world. It would recognize objects, know where you are, what your activity is and what you probably need in that moment.