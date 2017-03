iPad Pro με -20% έκπτωση… μόνο για σήμερα!

Μία ενδιαφέρουσα προωθητική ενέργεια από τα καταστήματα Germanos με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το iPad Pro των ονείρων σας με -20% έκπτωση:

Δείτε τις προσφορές στα iPad Pro, εδώ.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου της εταιρείας για τα υπόλοιπα προϊόντα τεχνολογίας:



Mε προσφορές έως 80% σε μια μεγάλη ποικιλία από δημοφιλή προϊόντα τεχνολογίας γιορτάζει ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή.

Αποκλειστικά και μόνο για σήμερα, οι καταναλωτές που θα επισκεφτούν τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα και το e-shop της εταιρείας (www.germanos.gr), μπορούν να αποκτήσουν ακόμα φθηνότερα τα αγαπημένα τους Smartphones, Tablets, Smart Gadgets, laptops, wearables, Games και αξεσουάρ. Ενδεικτικά:

Smartphones

SONY XPERIA E5 από 179€ στα 149€

SAMSUNG J7 από 299€ στα 269€

Tablets

SAMSUNG Galaxy Τab Α (2016) 7 Wi-Fi από 169€ μόνο 99€

Όλα τα iPad Pro 20% φθηνότερα

Laptops

ΗP 250 G5/i5/4GB/500GB από 499€ στα 399€

Dell 3567/15.6″/i5/4GB/500 GB/AMD R5(2GB) από 629€ στα 549€

Περιφερειακά Υπολογιστών

Τσάντα Backpack & Mouse Canyon & Antivirus Panda από 49,99€ μόνο 9,90€

Τσάντα laptop HP 15.6 & Antivirus McAfee 1Y από 39,90€ μόνο 9,90€

Τηλεοράσεις

LED TV SAMSUNG UE49K5100 FULL HD 49” από 539€ στα 399€

SMART TV PANASONIC TX-49DS503 FHD 49” από 759€ στα 499€

Games

Με κάθε αγορά του PS4 game “Uncharted 4: To τέλος ενός Κλέφτη”, αξίας 69,90€, δωρεάν είτε το PS4 game “Battlefield 1” (αξίας 69,90€), είτε το PS4 game “Call of Duty Infinite Warfare” (αξίας 69,90€).

Επιπλέον, όλα τα αξεσουάρ, τα Wearables και τα VR glasses θα διατίθενται φθηνότερα έως 20%. Δείτε αναλυτικά όλες τις προσφορές στο e-shop της εταιρείας.

